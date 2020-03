Ariel Holan y el rendimiento de la UC: "La Copa Libertadores tiene un nivel distinto al Campeonato"

La derrota de Universidad Católica 2-1 ante América de Cali por la segunda fecha de la Copa Libertadores caló hondo entre los "Cruzados". Es que es la segunda derrota consecutiva de la UC en el torneo internacional, una realidad muy dispar a la del Campeonato Nacional, donde son punteros invictos incluso con un partido menos.

Por lo mismo, Ariel Holan hizo hincapié que "el torneo local tiene una dificultad y la Copa tiene otro. Tuvimos un margen de error que pesa ante estos rivales". Para el estratega, además, se sabía "de antemano que tendremos un grupo complicado", por lo que cada error se paga caro.

Sobre el encuentro propiamente tal, el argentino criticó a los caleños, ya que para él "vinieron a replegarse" y agregó que "en el segundo tiempo jugamos bien, pero el gol de ellos nos afectó".

"Esperábamos tener otro resultado, pero estamos mortificados por no lograr el debut de local que queríamos. No fuimos lo eficaces que deseamos ser. No se puede poner ninguna variable de excusa", continuó lamentándose el ex entrenador de hockey césped.

Tomás Asta-Buruaga, por su parte, quiso poner una cuota de optimismo en la conferencia de prensa junto a Holan y señaló que a pesar de estar tristes, "todavía quedan partidos por jugar y vamos a salir con otra actitud en los próximos partidos".