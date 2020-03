"La maldición del obsesivo": Bielsa es sensación en Inglaterra porque ve antes que el resto lo que va a pasar

Las imágenes se viralizaron alrededor del mundo. El Leeds anotaba un gol clave ante el Huddersfield para trepar a la cima de la tabla de la Championship de Inglaterra y el estadio explotaba en algarabía, incluido el cuerpo técnico, pero Marcelo Bielsa permanecía sentado sobre su ya tradicional "cooler" y tomaba un sorbo de café.

El argentino ni se inmutó con la apertura de la cuenta en el 2-0 en casa que mandó a su equipo a la punta de la segunda división inglesa, con siete puntos de margen para ascender, a falta de nueve fechas para el cierre. Su tranquila reacción no pasó inadvertida en suelo británico.

Al ratito de la conversión, hinchas del club recordaron en las redes sociales un video de un entrenamiento con una jugada idéntica a la del tanto en el partido, con el mismo finiquitador. Todo esto generó una columna publicada en The Guardian por Jonathan Liew, quien se deshizo en elogios hacia el rosarino.

Del entrenamiento al partido: ¡así se trabajó en la semana el golazo de Ayling a Huddersfield! ⚽️ pic.twitter.com/i9tDqqUPcZ — La pizarra de Bielsa (@pizarrabielsa) March 9, 2020

"Un actor de método en el teatro de fútbol del absurdo", se titula el comentario. En él, el autor describe el no festejo del ex seleccionador de la "Roja" como "la maldición del obsesivo", agregando que "una vez que has visto todas las cintas, registrado cada punto de datos, mapeado cada posible suceso, la realidad misma debe parecer una repetición de algo que todos los demás están viendo por primera vez".

El escritor ya vislumbra lo que sería la presencia del transandino en la Premier. "Caerá muy bien en una liga siempre hambrienta de nuevas narrativas y nuevos personajes", anticipa, advirtiendo, eso sí, que su cuadro todavía puede caerse y que, incluso subiendo, con el "Loco" nunca se sabe qué puede pasar.