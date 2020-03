Miguel Ramírez critica a los jugadores de Wanderers tras caída ante Palestino: “Hicimos un penal infantil que no se da ni en la serie sub 10”

Santiago Wanderers perdió por 2-1 ante Palestino en el Elías Figueroa Brander y quedó en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional. Tras la derrota, el entrenador de los “Caturros”, Miguel Ramírez, criticó duramente a sus dirigidos por la forma en terminaron perdiendo el encuentro ante los “Árabes”.

"Nosotros nos hicimos los goles, no los hizo el rival. (En el 1-1 parcial) no fuimos a ganar un balón de cabeza, queriendo hacer una chilena, igual que hicimos una falta penal infantil (en el gol del triunfo visitante) que no se da ni en la serie Sub 10”, inició el ex zaguero central.

El ex DT de San Luis de Quillota agregó que " esperaba tener una mejor respuesta del jugador, sobre todo después de lo que mostraron la semana pasada contra Audax".

Finalmente, sobre su continuidad en el equipo porteño, Ramírez aseguró que "no hay que ser ciego, esto es claro, así es el fútbol y lo tengo bien asumido desde que firmé contrato. Mi trabajo está basado en ser lo más profesional posible y esto va a seguir hasta que se acabe".

Cabe recordar que el encuentro entre Colo Colo y Wanderers por la octava fecha fue pospuesto debido a la participación del “Cacique” en la Copa Libertadores. En su próximo desafío, el “Decano” recibirá a Curicó Unido en Valparaíso.