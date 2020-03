Mouche y el presente de Colo Colo: "El equipo se está levantando con la ayuda del DT, está volviendo a creer"

El argentino Pablo Mouche, autor del gol con el que Colo Colo venció por 1-0 a Athlético Paranaense en el estadio Monumental por la Copa Libertadores, destacó el momento que atraviesa el "Cacique" bajo el mandato de Gualberto Jara, tras alcanzar dos victorias seguidas.

Tras la victoria ante los brasileños, el ex Boca Juniors expresó que "estoy muy contento por lo que realizó el equipo, por el partido inteligente, por todo el esfuerzo, merecimos ganar el partido. El gol fue una buena jugada, elaborada, que se pudo terminar por dentro después de hacer la diferencia por fuera, que fue lo que venimos trabajando todos estos días".

Mouche sostuvo que no toma "como un desahogo" el triunfo sobre Paranaense, ya que "desde el primer día de la temporada confío en este grupo. Las cosas no venían saliendo bien, los resultados no se estaban dando, el funcionamiento no era acorde a los que venimos trabajando, pero vamos poco a poco saliendo de esos malos resultados, somos un equipo en crecimiento que va de menos a más. Hoy dimos un paso muy importante".

Colo Colo ahora celebra ante Paranaense en la Libertadores y Gualberto Jara se asienta como DT El "Cacique" sumó su segundo triunfo en línea al derrotar 1-0 en casa al conjunto brasileño. A este paso, el entrenador interino podría continuar hasta mitad de año.

El atacante argentino comentó que "los resultados no se estaban dando, por varios momentos tampoco el funcionamiento. Son rachas, pero acá lo importante no les quedarse con la situación que pasó, lo importante es que el equipo se está levantando con la ayuda del entrenador, está volviendo a creer y a tener confianza. Con los resultados uno trabajaba más tranquilo, con más confianza".

En cuanto al trabajo de Gualberto Jara, el zurdo declaró que "respeto a la persona que hoy tengo como entrenador, porque agarró al equipo en una situación difícil. Hoy es mi entrenador, viene todos los días a trabajar, nos da las herramientas para enfrentar todos los partidos, está haciendo un trabajo espectacular junto a nosotros para salir de este momento, de a poco estamos creciendo como equipo".

"No me tengo que preocupar de quién va a ser mi entrenador el día de mañana. (Gualberto Jara) Tiene todo mi respaldo, sea el tiempo que sea necesario y que los directivos estimen", estableció cuando le preguntaron por la posible permanencia de Jara hasta mitad de año en la banca de Colo Colo.