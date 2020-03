Golden State Warriors jugará sin público su partido de NBA producto del coronavirus

Golden State Warriors se transformó en el primer equipo de la NBA en jugar sin público producto del coronavirus. La franquicia tomó la decisión en conjunto con la ciudad y el condado de San Francisco, ciudad que ya cuenta con al menos dos casos confirmados.

El duelo del equipo azul y oro de este viernes ante Brooklyn Nets será el primero de muchos eventos que se verá afectado, ya que anunciaron que el Chase Center cancelará y suspenderá una serie espectáculos, como el concierto de Tame Impala.

En Estados Unidos, además, las grandes ligas deportivas como la misma NBA en conjunto con la MLB, la NFL y la NHL, anunciaron que "restringirán el acceso a camarines solo a jugadores y empleados esenciales", para evitar riesgos de contagios.

Los Warriors han tenido una mala campaña en la conferencia oeste, donde se encuentran en el último lugar de la tabla de posiciones y a falta de 17 partidos de la fase regular, ya quedaron fuera de los playoffs, algo que no pasaba hace ocho años, principalmente por la ausencia de sus figuras Stephen Curry y Klay Thompson.

Due to escalating concerns about the spread of the coronavirus, and in consultation with the City and County of San Francisco, tomorrow night’s game vs. the Nets at Chase Center will be played without fans. Fans with tickets to this game will receive a refund in the amount paid. pic.twitter.com/DMpO71ocvg

— Golden State Warriors (@warriors) March 11, 2020