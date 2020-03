Ahora en el exigente futsal argentino: otro chileno tras la huella del "Matador" y Alexis

Frank Jordan Carrasco tiene un largo recorrido en el futsal competitivo de nuestro país, especialmente como figura de la Selección chilena, pero por estos días lo acecha casi la misma ansiedad de un principiante. Y es que luego de convertirse en el primer jugador chileno de fútbol sala en fichar por un club argentino de Primera División, ahora se encuentra en el umbral del exigente debut con la camiseta de Hebraica, uno de los quipos poderosos de Buenos Aires que esta temporada se plantea el mismo desafío de campeonar que alientan Boca Juniors, San Lorenzo y Kimberley.

"Se me presentó esta gran oportunidad de jugar acá y no lo pensé demasiado, porque es como un sueño llegar a un medio tan competitivo como el de Argentina, el actual campeón del mundo. Lo conversé con mi esposa Carolina, con mi jefe de la oficina y me vine decidido a superar las exigencias que representa llegar acá y ojalá triunfar", confiesa Frank, hoy instalado en su departamento de Boedo y esperando con ansias la llegada de su mujer y sus dos hijos, los mejores invitados para acompañarle en el estreno del torneo oficial frente a 17 de Agosto.

Gentileza

De Pedreros a Baires

El recorrido de Carrasco se inicia en las cadetes del fútbol de Colo Colo y luego vino un paso casi natural a militar en el futsal con la camiseta blanca. "El 2010 se hizo un torneo televisado por el CDF y ahí me fue muy bien con el equipo", recuerda, sin olvidar su paso posterior por Deportes Conccepción, Cobresal, Everton y lUniversidad de Chile. "A la selección le debo mucho, porque he participado en varios torneos sudamericanos y de ahí he obtenido una gran experiencia. Incluso fue el técnico de Chile, el profesor Vicente De Luise, quien me recomendó para llegar a Hebraica. Vieron unos videos, hicieron un seguimiento y me ofrecieron contrato", puntualiza.

El "chileno", como inevitablemente apodan a cualquier jugador que vaya de nuestro país a algún equipo del extranjero, anotó cinco goles en los últimos cuatro amistoso del cuadro argentino y ya se gana la atención de la prensa bonaerense. Sobre los pasos que le permitieron cruzar la cordillera, revela que "también tengo una enorme gratitud por las facilidades que me dieron en mi trabajo, ya que soy funcionario de la ANFP desde hace tiempo. Me dieron el permiso, me apoyaron en la idea e, incluso, me permiten seguir trabajando en forma remota. Por eso quisiera agradecer especialmente a don Luis Alberto Ramírez", agrega.

En el futsal argentino actúan tres connacionales en la Segunda División, pero Frank es el único que tendrá un rol en Primera División. "Es un orgullo y una responsabilidad, por supuesto…. Para mi fue una decisión compleja, un 'piscinazo', diría yo… Si me esposa no me hubiera apoyado, probablemente me habría quedado ilusionado, en Santiago. Esto es muy importante para mí en lo personal, pero además representa una forma muy valiosa de visibilizar a nuestro futsal en Argentina". La aventura recién comienza y Carrasco espera el pitazo para buscar -como Marcelo Salas o Alexis Sánchez- la consagración de los sueños…