Suma y sigue: Ahora la Fórmula 1 suspende el GP de Australia por el coronavirus

Al igual que la ATP, la NBA, la MLB, los partidos de Champions League, las Eliminatorias Sudamericana, la Serie A, entre otros eventos deportivos, la Fórmula 1 decidió suspender sus actividades producto del avance del coronavirus.

En conjunto con la FIA, el principal circuito mundial de carreras de autos anunció que el Gran Premio de Australia será cancelado para resguardar la seguridad de los participantes y el público, sobre todo después del caso positivo que se dio en la escudería McLaren.

Así lo dieron a conocer en un comunicado, donde anuncian que la decisión se tomó "en conjunto con los otros nueve directores de equipo, donde la opinión mayoritaria concluyó que la carrera no debería continuar".

La F1 lamentó la determinación, pero "la seguridad de todos los miembros de esta familia y su comunidad más amplia, así como la equidad de la competencia, tiene prioridad". Además, anunció que iniciarán un proceso de reembolso, mientras que el GP de Baréin corre peligro de tener la misma suerte.

Formula 1 and the FIA, with the full support of the Australian Grand Prix Corporation (AGPC), have taken the decision that all Formula 1 activity for the Australian Grand Prix is cancelled pic.twitter.com/rHbc7hlNvH

— Formula 1 (@F1) March 12, 2020