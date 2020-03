El sacrificado partido de Nicolás Blandi será la tónica en el nuevo Colo Colo de Jara

A ratos a Nicolás Blandi se le vio molesto en la cancha del Estadio Monumental, mientras Colo Colo derrotaba 1-0 a Athletico Paranaense. Es que el delantero agitaba sus brazos y le pedía a sus compañeros que lo sigan en la presión a la defensa visitante, pero prácticamente estaba solo.

"Son cosas del partido, movimientos o situaciones donde charlamos con los compañeros para hacer lo mejor para el equipo, siempre con un ánimo de ser positivos. Si hay algo que ajustar, lo conversaremos puertas adentro, pero destaco que todo el equipo metió e hizo el desgaste", explicó en la zona mixta. Es que claro, al ariete le toca ser el "primer defensa" en el planteamiento de Gualberto Jara.

Tal como con Jorge Wilsterman en el pasado encuentro por Copa Libertadores, el delantero se encargó más de evitar una salida limpia de los rivales, que acomodarse para convertir goles. Es que el entrenador interino de los "albos" se caracteriza por un juego donde lo primero sea resguardar el arco propio.

Mouche y el presente de Colo Colo: "El equipo se está levantando con la ayuda del DT, está volviendo a creer" El autor del gol del triunfo del "Cacique" ante Paranaense destacó el alza futbolística y anímica bajo el mandato interino de Gualberto Jara.

Pero también se debe a que así se debe jugar el torneo de clubes más importante del continente. El ex Boca Juniors señaló que "estos son duelos cerrados, con equipos que tienen grandes jugadores" y agregó que "hay que entender que los partidos de Copa se juegan de manera especial, concentrado los 90 minutos, atento a los pequeños detalles, a los duelos individuales, a las pelotas divididas".

Para el argentino, el "Cacique" estuvo a la altura de las circunstancias , porque "se jugó como había que jugarlo: con mucha actitud", aunque eso le signifique, en lo personal, tener menos opciones de gol.

Eso sí, durante el segundo tiempo tuvo un mano a mano a los 62 minutos, lo que pudo definir antes el encuentro, pero el ex San Lorenzo falló. "Lamentablemente no entró, pero estoy tranquilo. El objetivo es que el equipo vuelva a jugar bien y recupere la confianza para ganar. Los goles van a venir y, si no son en este partido, seguro será el próximo", dijo con calma el trasandino.

Y es que el flamante refuerzo aún cuenta con apoyo de gran parte del público, de hecho, se fue ovacionado cuando fue reemplazado a los 82' por Williams Alarcón, un claro reconocimiento a su sacrificio. Eso sí, el "9" llegó para hacer goles y, por ahora, Blandi lleva solo dos en nueve encuentros con la camiseta de Colo Colo.