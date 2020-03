La trastienda del triunfo de Colo Colo: Siguen las protestas, más seguridad y ya miran el coronavirus

La victoria de Colo Colo 1-0 sobre Athletico Paranaense devolvió la ilusión en los alicaídos hinchas albos luego de cuatro derrotas seguidas en el Campeonato Nacional, por lo que la alegría volvió a Macul, sobre todo para el cumpleañero Brayan Cortés. Eso sí, en Blanco y Negro no dejan de preocuparse y aumentaron la seguridad en Pedrero, mientras miran de reojo lo que pase con el coronavirus.

Además, en el cuerpo médico se preocuparon por Marcos Bolados y Leonardo Valencia, dos que terminaron con problemas físicos el partido. Todo enmarcado en las ya clásicas manifestaciones a raíz del estallido social que se vive en el país desde octubre del año pasado.

Colo Colo ahora celebra ante Paranaense en la Libertadores y Gualberto Jara se asienta como DT El "Cacique" sumó su segundo triunfo en línea al derrotar 1-0 en casa al conjunto brasileño. A este paso, el entrenador interino podría continuar hasta mitad de año.

Las manifestaciones en los estadios siguen

Como ha sido la tónica en los distintos partidos del fútbol chileno, las protestas de la calle se llevaron al Estadio Monumental, aunque esta vez sin incidentes. A los ya clásicos cánticos contra el presidente Sebastián Piñera y Carabineros, ahora la Garra Blanca desplegó un cartel con la palabra "apruebo", en referencia al plebiscito por una nueva constitución que se hará el abril próximo, pese a la prohibición de ingresar lienzos. Además, en la galería norte se vieron fotos de Jorge Mora y Ariel Moreno, hinchas del "Cacique" que fallecieron hace algunos meses.

Los hinchas de @ColoColo se manifiestan con un cartel que dice “+ Apruebo”, haciendo referencia al plebiscito por una nueva constitución que tendrá el país @ElGraficoChile pic.twitter.com/pVHEFj7bld — Nicolás Valenzuela (@nvalenzuelamora) March 11, 2020

Aumentan la seguridad

Por lo mismo, y para evitar hechos de violencia como los del "Clásico Moderno" ante Universidad Católica que terminó con el castigo de tres partidos sin público en Pedrero, Blanco y Negro decidió aumentar la seguridad. Durante la mañana del miércoles el GOPE y la PDI inspeccionaron con perros el estadio, para detectar pirotecnia, algo que no se vio salvo algunas bengalas sobre el final. Además, se bajó el aforo de 40.000 a 30.000 personas, junto con incluir un segundo anillo de seguridad, para que "la gente tenga que pasar con su entrada antes de llegar a los controles, así evitamos esas turbas que echaron a perder el espectáculo ante la UC", dijo Harold Mayne-Nicholls.

Cortés tuvo un cumpleaños feliz

Brayan Cortés celebró sus 25 años con el triunfo de Colo Colo. El portero de los "albos" jugó un gran partido, donde salvó la más clara de los visitantes a los 32 minutos del primer tiempo, cuando Guillherme Bissoli remató potente tras eludir a Óscar Opazo, pero el festejado lanzó al tiro de esquina. Cortés tuvo un par más para mantener su arco en cero, por lo que salió del camarín con una torta para celebrar.

¡Feliz cumpleaños, Brayan 🥳🎂! Gracias por tu entrega, pasión y compromiso. Te deseamos lo mejor para esta temporada y ojalá que juntos tengamos muchas alegrías 🏳️🏴 pic.twitter.com/mkY3BqS66e — Colo-Colo (@ColoColo) March 11, 2020

Preocupan las lesiones

Marco Bolados y Leonardo Valencia abandonaron con problemas el Estadio Monumental. A los 35' el puntero de los "albos" miró a la banca, mientras te tomaba el tobillo derecho, algo que finalmente no le permitió continuar y a los 52' fue reemplazado por Brayan Véjar.

En el caso del volante creativo, a los 56' le cometieron una fuerte falta que le complicó el hombro, por una mala caída. El ex Universidad de Chile continuó jugando, lo que para el cuerpo médico es una buena señal, pero aún así abandonó el recinto con un cabestrillo. Durante este jueves ambos se realizarán los exámenes y en Macul ya trabajan a toda máquina para que estén a disposición de Jara para el partido del martes ante Peñarol.

También el Coronavirus

Fuera de la cancha la seguridad no es lo único que preocupa en Blanco y Negro. Harold Mayne-Nicholls reconoció que el coronavirus es un tema, pero "trabajos propiamente tal no hemos iniciado, porque no hay impedimentos en Chile para que se juegue, ya que afortunadamente no ha crecido como en otros países". Y es que la OMS ya calificó como pandemia al virus, mientras que varios deportes han señalado la suspensión o la realización a puertas cerradas de sus competencias, por lo que, según el ex presidente de la ANFP, "nos tendremos que ir adaptando".