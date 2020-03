La UEFA suspende todos los partidos de la Champions y la Europa League debido al coronavirus

Debido a la crisis por el coronavirus que afecta a todo el mundo, la UEFA decidió suspender todos los partidos de la Champions y la Europa League 2019-2020.

Según el comunicado del organismo, los duelos de octavos de final, programados para el 17 y 18 de marzo de 2020 y todos los partidos de vuelta de los octavos de final de la UEFA Europa League, programados para el 19 de marzo de 2020, no se jugarán hasta nueva fecha.

Además, debido a este aplazamiento, el sorteo de los cuartos de final que estaba programado para el 20 de marzo también fue pospuesto.

Con esta decisión, la UEFA se suma a lo que ya se había hecho en casi todo el mundo, son la suspensión de la NBA, del Gran Premio de Australia de Fórmula 1, del inicio de las eliminatorias sudamericanas para la Copa del Mundo, de múltiples torneos de la ATP y la WTA y otros grandes eventos deportivos como la Liga española e italiana.

In the light of developments due to the spread of COVID-19 in Europe and related decisions made by different governments, all UEFA club competitions matches scheduled next week are postponed. #UCL and #UEL quarter-final draws have also been postponed.

