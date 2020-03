La Fiorentina de Erick Pulgar confirma un positivo por coronavirus en su plantel

Un nuevo caso de positivo por coronavirus en la elite del fútbol mundial. Se trata del delantero serbio Dusan Vlahovic, compañero del chileno Erick Pulgar en la Fiorentina de Italia.

"ACF Fiorentina confirma que Dusan Vlahovic ha dado positivo por COVID-19. Está en casa y actualmente no tiene ningún síntoma", informó el conjunto de Florencia a través de su sitio oficial.

ACF Fiorentina can confirm that Dusan Vlahovic has tested positive for COVID-19. He is at home and currently does not have any symptoms.

