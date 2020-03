Premier League y Bundesliga fueron suspendidas hasta abril por culpa del coronavirus

Los países golpeados por la expansión del coronavirus suman y siguen. Ahora le tocó el turno a Inglaterra y Alemania luego que sus respectivas federaciones anunciaran la suspensión total de sus divisiones hasta abril.

Primero fue el turno de la Asociación de Fútbol Inglés (FA) quien anunció que todas las categorías, incluidas la Premier League, y la FA Cup, a nivel masculino y femenino y también juvenil fueron aplazados hasta el próximo 3 de abril.

El organismo además instó a los clubes a suspender todas sus actividades tales como la presentación de futbolistas, entrenamientos a puertas abiertas o reuniones masivas con los hinchas.

We've collectively agreed with the @premierleague and @EFL to suspend the professional game in England until 3 April at the earliest.https://t.co/RnJlJjtY77

— The FA (@FA) March 13, 2020