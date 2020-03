Aníbal Mosa achica la lista de candidatos en Colo Colo: "No hemos hablado con Heinze y tampoco vamos a hablar con él"

Colo Colo continúa con el paraguayo Gualberto Jara como entrenador interino tras la salida de Mario Salas. En Macul están buscando técnico y el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, en su regreso a Chile descartó negociaciones con Gabriel Heinze para que sea el adiestrador del plantel "Albo".

Mosa no quiso hablar de los candidatos a la banca del "Cacique" y aseguró que su viaje a Argentina "fue por un tema familiar. Se puede descartar completamente a Heinze. No hemos hablado con Heinze y tampoco vamos a hablar con él. Hay otro nombre que da por hecho la prensa que es (Gustavo) Poyet, no nos hemos acercado a hablar con nadie."

"No vamos a dar ningún nombre hasta que no tengamos claridad que es el técnico que estamos buscando y que ha definido el directorio. Hay muchos nombres que salen a la palestra, porque es interesante para los representantes y para la gente poder llegar a Colo Colo, pero esos nombres están descartados, ni siquiera hemos tenido contacto con ellos", complementó.

Al ser consultado por Gustavo Quinteros, el empresario de 52 años señaló que "los gustos personales los guardo para decirlos en el directorio".

El próximo partido de Colo Colo será ante Universidad de Chile en una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno. El duelo será el domingo 22 de marzo, desde el mediodía.