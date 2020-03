Una "vieja" conocida se olvida de Arturo Vidal

"La maldición del obsesivo": Bielsa es sensación en Inglaterra porque ve antes que el resto lo que va a pasar

La no celebración del gol del Leeds ante el Huddersfield no pasó inadvertida. Los hinchas viralizaron un video de una acción de práctica muy similar al tanto y una columna en The Guardian explicó que "la realidad misma debe parecer una repetición de algo que todos los demás están viendo por primera vez".