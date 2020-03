Diego López: "Sería lindo entrenar a un grande como Colo Colo"

Colo Colo continúa buscando entrenador tras la salida de Mario Salas. El argentino Gabriel Heinze abandonó Vélez Sarsfield y sonó con fuerza, sin embargo, fue descartado por Aníbal Mosa y se redujo la lista de candidatos para asumir la banca "Cacique".

En esa línea, Diego López, adiestrador del Brescia de la Serie A de Italia, reconoció que tuvo conversaciones con el gerente deportivo de los "Albos", Marcelo Espina, y no ocultó sus ganas por arribar a Macul.

"Hace dos semanas me llamaron de Colo Colo. Me llamó el director deportivo Marcelo Espina, hablé con él para saber la situación mía aquí en Brescia. Pero bueno, después vino todo este caos y todo quedó como quieto. Es importante que te llamen, es algo bueno, pero hay que esperar", inició el uruguayo en diálogo con CDF.

El DT de 45 años aseguró que lo "llamaron para ver cómo era mi situación y también para ver qué pensaba del equipo y si me gustaría ir a dirigir a Colo Colo ahora. Fue solo una charla para ver mis opiniones e intenciones, pero no hubo ofrecimiento formal".

Finalmente, al ex defensa le seduce la idea de llegar a los "Albos" porque "es un equipo lindo, un equipo grande que está jugando la Copa Libertadores, es un equipo que la verdad que me gustaría un día poder dirigir, quizás no ahora, pero sí más adelante. Sería lindo poder entrenar a un grande como Colo Colo".

En la actualidad, el cuadro dirigido por el ex seleccionado uruguayo es el colista de la Serie A con 16 unidades, a diez de la zona de la salvación. ¿Llegará López para ocupar la vacante que dejó Salas?