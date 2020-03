Arquero de Santiago Morning criticó a la ANFP: "Ustedes preocupados de no suspender por lo económico y acuerdos con el CDF"

Pese a que el gobierno de Chile anunció que se suspenderán los eventos masivos por el coronavirus, Santiago Morning llegó al Aeropuerto para viajar al sur y enfrentar a Puerto Montt en el Chinquihue por la cuarta jornada de la Primera B.

En ese contexto, el meta de los “Microbuseros”, Franco Cabrera, le envió un duro mensaje a la ANFP, acompañado con una foto donde aparece junto a sus compañeros utilizando mascarillas, como medida de prevención para evitar contraer la enfermedad.

"Rumbo a Puerto Montt a 'jugar'. ANFP, ustedes preocupados de no suspender por lo económico y acuerdos con el CDF y yo preocupado de cuidarme para no contagiar a mi viejita que tiene enfermedad crónica y a mi hija y sobrinos. ¡Estamos claritos!", escribió el meta de 36 años en sus redes sociales.

Rumbo a Puerto Montt a "jugar" @ANFPChile ustedes preocupados de no suspender por lo económico y acuerdos con @CDF_cl y yo preocupado de cuidarme para no contagiar a mi viejita que tiene enfermedad crónica y a mi hija y sobrinos,

!!estamos claritos!! 👎⚽ pic.twitter.com/A2OMtoFRz5 — Franco Cabrera (@01_gato) March 16, 2020

Luego, el portero "Bohemio" comunicó a través de su cuenta de Twitter que el plantel dirigido por Luis Landeros no se embarcó a Puerto Montt: "No se viaja, bajo la 0 capacidad resolutiva del presidente ANFP y del gerente de competiciones se tomó la decisión pensando en los nuestros, espero esto no traiga consecuencia ni deportiva ni económica para nuestra institución, gracias a todos por el apoyo y la comprensión".