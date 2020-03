Brasil suspende todos sus campeonatos por el coronavirus generando la indignación de Jair Bolsonaro

El brote mundial del coronavirus también obligó al fútbol brasileño a tomar medidas radicales, luego que este domingo la Confederación Brasileña de Fútbol decidiera suspender todos sus campeonatos hasta nuevo aviso.

Si bien el inicio del Brasileirao está programado para abril, los torneos suspendidos fueron Copa de Brasil masculina, las dos máximas divisiones del campeonato brasileño femenino y las competencias a nivel juvenil. Eso sí, la decisión no afectó a los torneos estaduales que se seguirán disputando.

La determinación del ente rector del fútbol brasileño generó una profunda molestia en el presidente del país, Jair Bolsonaro. "Cuando se prohíben partidos de fútbol, entre otras cosas, se cae en la histeria, a mi entender, y yo no quiero eso", señaló el mandatario a CNN Brasil.

"La CBF, que se va a reunir mañana, podría en todo caso vender sólo una parte de las entradas, tomando en cuenta la capacidad del graderío, y no adelantarse a simplemente prohibir esto o aquello, porque cancelar no va a contener el virus", agregó.

A CBF decidiu suspender, a partir de 16/3, por prazo indeterminado, as competições nacionais sob sua coordenação que estão em andamento: Copa do Brasil, Campeonatos Brasileiros Femininos A1 e A2, Campeonato Brasileiro Sub-17 e Copa do Brasil Sub-20. https://t.co/MOVT4VomPt pic.twitter.com/BSaBn7JCit

— CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 15, 2020