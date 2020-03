"El único Fantasma soy yo, qué inventan hueas": Un iracundo Marco Antonio Figueroa puso su cargo a disposición en Cobreloa

Nada de bien lo está pasando Marco Antonio Figueroa al mando de Cobreloa, que tras caer como local 1-0 ante Magallanes en su primera derrota en el campeonato de Primera B, puso su cargo a disposición con una fuerte pataleta.

"No soy el técnico para el equipo en este momento", dijo el DT en conferencia de prensa generando la sorpresa en la prensa local. Sin embargo, la mayor frustración del ex delantero fue cuando ocuparon su apodo de “Fantasma” para referirse al DT rival, Ariel Pereyra.

"Ariel es Pereyra, el único fantasma soy yo. No vengan a inventar huevadas, a la prensa le gusta inventar huevadas. Yo me gané con creces el apodo de 'Fantasma', soy el único fantasma en Chile. Dejen de hablar huevadas", lanzó en un áspero diálogo con los periodistas de Calama.

Respecto a su decisión de dar un paso al costado, MAF aseguró que "no se me han cumplido muchas cosas de las que pedí cuando llegué acá y una de esas es el horario, segunda cosa, la cancha de entrenamiento, tercera cosa es que no hay una unidad entre la gente del municipio y nuestros directivos.