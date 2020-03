Frank Kudelka y Julio César Falcioni se unieron para criticar la medida de seguir jugando fútbol en Argentina

El ex entrenador de Universidad de Chile y hoy en Newell's Old Boys de Argentina, Frank Darío Kudelka, se refirió a la medida que tomó el presidente Alberto Fernández sobre darle continuidad del fútbol en el país trasandino, pese a la propagación del coronavirus. Para el ex DT de la "U", la idea es injusta para personas como ellos, quienes también pueden ser contagiados.

"Es muy atípico todo esto y más atípico es lo que se quiere hacer ahora. Son cosas que no me entran en la cabeza. Me parece que tenemos que ponernos de acuerdo en todo. Yo también soy gente, soy una persona que me puedo contagiar o contagiar al otro", aseguró Kudelka en TyC Sports.

"No me siento cómodo con tener que ir un fin de semana para que la gente, que verdaderamente no tiene que trabajar por esto y están cuidándola como corresponde, tenga a alguien para entretenerlos. No es justo. Por lo menos en mi opinión, no es justo", agregó.

Por otra parte, el ex adiestrador de Universidad Católica y hoy en Banfield, Julio César Falcioni, se sumó a las palabras de Kudelka y reclamó por el plan entregado por el mandatario argentino.

"Soy un paciente de mucho riesgo. Porque tuve neumonía, tuve cáncer. Recibí quimioterapia, rayos. Pero me toca trabajar y estar al lado de los jugadores y acá estoy. Estamos citados para mañana volver a trabajar", dijo al mismo canal, el técnico de 63 años.