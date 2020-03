Presidente de la U confirma cuarentena del club: "No hay que estar expuestos a esta pandemia mundial"

El presidente de Azul Azul, José Luis Navarrete, explicó la cuarentena que comenzará todo el plantel y cuerpo técnico de Universidad de Chile, además de los funcionarios administrativos del Centro Deportivo Azul. Esto, luego de que las autoridades nacionales dieran inicio a la Fase 4 de contagio por coronavirus y la posterior suspensión del Campeonato Nacional 2020.

"La fase 4 nos obligó a reaccionar a esto. Cuando las autoridades nacionales sanitarias lo confirmaron nosotros tuvimos conversación con nuestro plantel, cuerpo técnico, con nuestros administrativos y hemos tomado una serie de medidas como el acceso restringido al CDA. Todo es una sucesión de decisiones que se van tomando y la idea es trabajar de manera remota de nuestros domicilios desde mañana", aseguró Navarrete.

"Comparto las decisiones que toman los directores y capitanes de los clubes que iban a jugar, sería un mal antecedente sancionar a los equipos que no jugaron, porque hay que velar por el aspecto emocional de los jugadores que están en una decisión crítica y no por ello debe haber una sanción. Lo que se resguarda acá es bajar de 200 a 50 personas la opción de contagio y por eso en un partido se pueden juntar esas personas y por eso se están maximizando las medidas para evitar el contagio", agregó sobre la suspensión de partidos de hoy.

Por otra parte, y sobre el dinero que perdía la "U" al no tener público en el partido que no se jugará frente a Colo Colo este fin de semana, Navarrete dijo que "eso yo lo pongo en segundo plano y hay que privilegiar el estado sanitario del mundo deportivo en general, el foco del fútbol está en seguir con el fútbol pero no estar expuestos a esta pandemia mundial, en otros países han tomado estas medidas y van en esa dirección, estableciendo las formular preventivas para evitar el contagio".

Junto a eso, se refirió a la cuarentena del asesor de marketing, Diego Rivarola, quien tuvo que estar en cuarentena tras su regreso desde Estados Unidos. Según el mandamás de la "U", el otrora goleador "salió negativo en sus exámenes. Siguió el protocolo de alguien que volvió del extranjero, exámenes y cuarentena de días para una persona que viene de un país crítico".