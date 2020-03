Suspendido: La ANFP escuchó a los jugadores y no se jugarán los partidos de este lunes

Luego de la suspensión del Campeonato Nacional desde el próximo miércoles 18 de marzo por 14 días, la gran duda quedó sobre los duelos de O'Higgins ante Deportes Antofagasta y Curicó Unido contra Unión La Calera, que se debían jugar este lunes y corresponden a la fecha ocho.

Pero finalmente, desde Quilín escucharon el acuerdo entre capitanes y no se jugarán esos encuentros, al igual que el de Puerto Montt ante Santiago Morning, que corresponde a la Primera B.

Sebastián Moreno ya había señalado durante la tarde de este lunes que "el mayor riesgo de contagio es durante los viajes, los que ya se realizaron, por lo que se podrían disputar los partidos. No obstante, estaremos en contacto con los clubes", lo que finalmente provocó la suspensión debido que el coronavirus entró en fase.

Aún quedan en duda los encuentros entre Deportes Temuco y San Marcos de Arica, además de los del martes entre San Luis de Quillota y Deportes Copiapó, junto al de Unión San Felipe y Deportes Santa Cruz.

— ANFP (@ANFPChile) March 16, 2020