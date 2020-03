En Italia aseguran que los días de Alexis en Inter terminaron y que deberá volver al Manchester United

El delantero chileno Alexis Sánchez no tuvo grandes temporadas en el Manchester United, pese a las altas expectativas que había en su llegada, luego de convertirse en una de las grandes figuras de la Premier League con Arsenal.

Pese a eso, su paso por Old Trafford no estuvo acorde a lo que se esperaba de él y por ello la dirigencia de los Diablos Rojos decidió enviarlo a préstamo a Inter de Milán. El técnico Antonio Conte buscaba compañeros ideales para Romelu Lukaku y Lautaro Martínez y encontró en el tocopillano la fórmula perfecta. Sin embargo, la ecuación no funcionó muy bien y Maravilla tampoco rindió al máximo de sus capacidades con los lombardos.

Ante ese escenario, y según apunta el diario Corriere dello Sport, Alexis tiene los días contados en Italia y deberá volver a Manchester cuando termine su préstamo en junio. Todo esto ante la incertidumbre de cuándo o cómo terminará el Calcio o las otras ligas de Europa por la propagación del coronavirus.

"Destino señalado para Sánchez, que una vez que termine su préstamo, hará su retorno al Manchester United. Sólo si el chileno hubiera sido protagonista de una temporada extraordinaria, el Inter habría comenzado a negociar con los Diablos Rojos", apunta la publicación.

En total, Alexis marcó un solo gol en 15 partidos jugados durante su estadía en el Inter, contando liga y copa italiana, además de un partido jugado por la Champions League 2019-2020. Algo lejos de lo que esperaban en Milán y que termina sentenciando al chileno.