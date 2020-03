Pablo Mouche en la TV argentina: "El sistema de salud público chileno es malísimo"

En días de cuarentena, aislamiento total y con el fútbol suspendido hasta nuevo aviso, los futbolistas extranjeros que militan en el medio local se las ingenian para aguantar la crisis provocada por la pandemia.

Es el caso del atacante de Colo Colo, Pablo Mouche, quien concedió una entrevista a la cadena deportiva argentina TyC Sports, donde reconoció que por ahora vive con "tranquilidad" la cuarentena.

"Con mi familia lo tomamos con tranquilidad, nos metimos en casa desde el primer día que suspendieron las clases de mi hijo mayor (…) tratamos de hacer las últimas compras grandes en el supermercado los últimos días, comprar algunos juegos para la casa", dijo el argentino.

Eso sí, Mouche se dio el tiempo para criticar duramente el sistema de salud de Chile. "El sistema público es muy malo. Es una de las cosas que molestaba a la gente por el estallido social que hubo el año pasado. Uno de los puntos fuertes era el tema de la salud, que la salud pública era muy mala”, indicó.

Y complementó: "Y la privada, es carísima, esa es la realidad, es muy cara y no te cubre el cien por ciento, no te cubre medicamentos, no te cubre ciertos puntos importantes en su totalidad y obviamente eso a la gente de clase media hacia abajo le toca fuerte el bolsillo y se le hace difíci".

En esa misma línea, el ex Boca Juniors aseguró que "la gente está disconforme con eso, es uno de los problemas fuertes que se le dice al Gobierno que no hace nada, es una voz fuerte que está corriendo desde el año pasado".