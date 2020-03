Estamos bien en el CAR los 18: La estricta cuarentena de los deportistas y el aislamiento de Yasmani Acosta

El deporte, como todos los ámbitos de la vida, no ha quedado ajeno al coronavirus. Chile no es la excepción y tampoco los atletas nacionales, quienes ven cómo ya es prácticamente un hecho que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio deberán aplazarse.

Muchos de ellos se estaban preparando para la cita de los cinco anillos en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), ubicado a un costado del Estadio Nacional. Cuando explotó el covid-19 en nuestro país, la semana pasada, el Ministerio del Deporte les recomendó abandonar el recinto.

Sin embargo, 18 de ellos prefirieron permanecer en el lugar para seguir con sus entrenamientos. La Residencia, por estos días, se encuentra muy por debajo de su capacidad máxima de 120, y los que se quedaron están sometidos a un estricto encierro desde el jueves pasado.

“Estamos en cuarentena total. Sólo podemos ir al gimnasio y, en mi caso, a las canchas de tenis. No podemos salir del estadio”, cuenta el tenista paralímpico Alexander Cataldo, quien está clasificado a los Juegos Paralímpicos. “Está duro, pero nos vamos acostumbrando de a poco”, complementa.

La raqueta chilena número uno explica que los funcionarios están al mínimo, con dos personas en la cocina y una en el gimnasio, además de los guardias. Pese a ello, “todo sigue funcionando normal, entre comillas, pero sin salir”. Incluso, continúa el servicio de mucamas para el aseo de las piezas.

“El ambiente está relativamente bueno, cada uno en lo suyo”, prosigue. “Igual, acá todos compartimos entre todos. Lo bueno es que no salió nadie y ninguno está con síntomas. Si se contagia uno, nos contagiamos todos nomás… Jajajá”, agrega, aclarando que hay alcohol gel en todos lados.

Un caso especial dentro del CAR es el de Yasmani Acosta, quien llegó hace unos días desde Canadá. El luchador grecorromano relata su aislamiento.

“Llevo como cuatro días viendo series, jugando videojuegos y haciendo un poco de ejercicio. Me suben la comida. De la habitación no salgo nada, ésa es mi vida durante estos 14 días”, describe. “Como llegué recientemente, no puedo tener contacto con el resto de mis compañeros. Después, si no se manifiesta ningún síntoma relacionado al virus, ahí recién puedo tener más cercanía”, cierra.