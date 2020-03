Matías Zaldivia sueña con llegar a la "Roja": "En enero hago los papeles para la nacionalidad"

En Colo Colo están aprovechando el receso del fútbol para recuperar a algunos de sus lesionados. Uno de ellos es Matías Zaldivia, el defensa que no juega desde agosto de 2019 debido a una rotura de ligamento cruzado anterior.

El argentino llegó a principios de 2016 a la tienda alba, sumando 108 encuentros, por lo que ya piensa en radicarse en Chile. Es por eso que el próximo año optará por la nacionalización, según contó a CDF. "En enero cumplo los cinco años y ya estoy habilitado para hacer los papeles para la nacionalidad", dijo el zaguero.

Y es que el central del "Cacique" se ilusiona con jugar con la "Roja". "Lo tengo decidido y si no pasa nada raro voy a nacionalizarme. Siempre lo dije, si me llega a tocar lo de la Selección, sería muy lindo y obviamente me encantaría", señaló Zaldivia, de 29 años.

El referente de los "albos" también tuvo tiempo para hablar sobre el próximo DT de Colo Colo, aunque no se aventuró a dar nombres "porque los jugadores no somos los encargados de postular o decir qué técnico tiene que venir".

Eso sí, uno de los capitanes del equipo señaló que debe ser un entrenador "ganador, con recorrido internacional y trabajador, porque este grupo se entrega por completo y es muy respetuoso de la persona que nos maneja".