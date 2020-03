David Pizarro y sus duras críticas al presidente Piñera: "Me da mucho miedo por quiénes nos están guiando"

El avance del coronavirus en Chile ha generado una serie de críticas a la gestión de crisis del Gobierno, en especial al presidente Sebastián Piñera y al ministro de Salud, Jaime Mañalich, incluso en el mundo del fútbol. Ahora se sumó David Pizarro.

El volante chileno habló con la señal de televisión italiana, Sky Sports, sobre el covid-19 en Chile y los casi mil casos confirmados, señalando que "me da mucho miedo por quiénes nos están guiando".

El fantasista apuntó directamente a ambas autoridades, argumentando que "hubo información importante no dicha". Para el ex Roma, Manchester City e Inter de Milan, "el miedo es por la transparencia, que lamentablemente no te deja la tranquilidad necesaria. Menos mal que esta semana hubo noticias del Colegio Médico y ahora estamos más informados, más tranquilos. El camino a seguir es el mismo que están siguiendo en Italia".

Por otra parte, Pedro Morales también criticó al mandatario en su cuenta de Instagram. "No puedo creer que tengamos un presidente que da vergüenza", escribió el ex Colo Colo y Universidad de Chile, junto al video donde el Presidente promulga la ley del teletrabajo, pidiendo un aplauso sin que nadie lo acompañe.