Figura de la NBA tiene a su madre en coma por coronavirus: "Sus pulmones estaban cada vez peor, su tos empeoraba, es muy duro"

Karl-Anthony Towns, figura de los Minnesota Timberwolves, contó a través de las redes sociales que su madre está en coma inducido por el coronavirus.

El jugador de la NBA relató cómo ha vivido esta emergencia de su mamá, Jacqueline Cruz, a quien mandaron de vuelta a casa desde el centro hospitalario, pero tuvo que regresar a éste al empeorar su salud.

"Me dijeron a principios de la semana pasada que mis padres no se sentían bien. Mi primera reacción fue ir a buscar atención médica de inmediato. No hay razón para esperar, solo ir al hospital más cercano y después de un par de días sin mostrar ningún signo de mejora fui de nuevo a un hospital para buscar más evaluaciones", explicó el pívot en un video que subió a Instagram.

"Su fiebre no bajaba y estaba muy incómoda. Además, sus pulmones estaban cada vez peor, su tos también empeoraba y tenía problemas para respirar, por eso le tuvieron que poner un respirador. Esto es muy duro para mí y para mi familia, ella es la jefa de nuestra casa y está en coma inducido médicamente. Desde ese día obviamente no he podido comunicarme con ella", agregó.