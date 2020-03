Sergio Batista y las posibilidades de llegar a Colo Colo: "Me tienta el desafío, pero hoy está todo parado"

Colo Colo sigue buscando técnico para reemplazar a Mario Salas, pero la detención del fútbol chileno y sudamericano obligó a detener también la búsqueda. Eso sí, los candidatos siguen rondando y Sergio Batista ha sido uno de los que no se ha restado de la lista.

El "Checho" habló en entrevista con el portal argentino Olé sobre las opciones de llegar al "Cacique" y señaló que "me tienta el desafío. Mi hijo, que es parte de mi cuerpo técnico, me pasó algunos partidos. Me llamó un intermediario de allá y según me transmite las cosas vienen bien, pero hoy está todo parado".

El campeón del mundo con Argentina en México 1986 alabó a los "albos" y lo calificó como "uno de los más grandes de Sudamérica" y agregó que "por supuesto miré al plantel, tiene jugadores importantes, de experiencia y jóvenes".

Pero, además, Batista habló sobre el civid-19 y cómo lo controlaron en China, país donde dirigió entre 2012 y 2014. El ex estratega de la selección Argentina señaló que "son muy disciplinados. Seguramente lo controlaron por sus costumbres y porque el Gobierno es muy severo. Demasiado severo. Yo lo veía y me sorprendía. Cuando tocás un celular que no es tuyo vas cuatro años preso y no te defiende nadie".