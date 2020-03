En Inglaterra sigue la masacre contra Alexis: "Es un fracaso costoso y los hinchas del United fueron felices cuando se fue al Inter"

El delantero chileno Alexis Sánchez ha tenido que vivir las temporadas más difíciles desde su llegada a Europa. Su traspaso de Arsenal a Manchester United fue uno de los más comentados del mundo, ya que era visto como el salvador de los Diablos Rojos de José Mourinho.

Pese a eso, el tocopillano no se adaptó nunca a lo que era el juego de los de Old Trafford y tras una temporada y media fue cedido al Inter de Milán. Con los lombardos, sin embargo, tampoco funcionó y ahora que la pandemia del coronavirus suspendería el fútbol italiano hasta junio, Alexis deberá volver a Manchester para reencontrarse con sus antiguos compañeros.

Bajo esas circunstancias, la prensa de Inglaterra no ha tenido piedad con lo que sería el regreso del ex Barcelona al equipo de Ole Gunnar Soslsjkaer. El Daily Mail, de hecho, preparó una nota donde destaca las virtudes que tuvo el DT interino para levantar el alicaído equipo que había dejado el despedido "Mou" y entre sus razones principales destacan haber promovido la cesión del chileno al Inter.

"Hay jugadores de gran nombre que al salir permitieron tener un gran espacio en la escuadra (de Manchester). Alexis Sánchez demostró ser un fracaso costoso en 18 meses en Manchester, y los fanáticos del United se alegraron de ver su parte posterior cuando se fue al Inter", escribe la publicación.

Sánchez vive momentos difíciles durante la cuarentena en Italia, pensando en que el equipo de Antonio Conte no hará uso de la opción de compra de su pase, según la prensa de su país, y todo indica que en Old Trafford no lo quieren de vuelta por ningún motivo.