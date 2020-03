La nobleza salarial de Bielsa y el plantel del Leeds en tiempos de coronavirus

Marcelo Bielsa vuelve a destacar por una acción cargada de nobleza. El ex director técnico de la Roja y actual entrenador del Leeds United de Inglaterra se ofreció voluntariamente para tomar un aplazamiento salarial, en medio de la crisis por el coronavirus. Lo mismo hicieron sus dirigidos y la directiva del club.

"Leeds United puede confirmar que los jugadores, el cuerpo técnico y el equipo directivo superior se han ofrecido voluntariamente para tomar un aplazamiento salarial para así garantizar que todo el personal que no sea de fútbol en Elland Road y Thorp Arch pueda recibir un pago y se pueda mantener la integridad del negocio en estos tiempos inciertos", informó el actual líder de la Championship a través de un comunicado.

En el mismo escrito, el Leeds advirtió que "la falta de partidos, la cancelación de eventos, el impacto en los ingresos adicionales y el cierre del mercado de financiamiento de fútbol le costarán al club varios millones de libras cada mes".

💙 Side Before Self, Every Time

