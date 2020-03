Esteban Pavez molesto con el gobierno por la crisis del coronavirus: "Se ha manejado bastante lento"

La situación del coronavirus en Chile tiene a todos atentos. Las críticas por cómo ha sido el manejo de la crisis por parte del gobierno no se han hecho esperar. Desde el mundo del fútbol han sido varios quienes sacaron la voz, y esta vez fue Esteban Pavez desde Emiratos Árabes Unidos quien lo hizo.

El ex jugador de Colo Colo habló con DaleAlbo, donde se refirió a lo que está pasando en el país: "Creo que se ha manejado bastante lento el tema en Chile. Han ido de menos a más de a poco, están empezando con siete comunas en cuarentena, pero creo que debieron ser todas las de Santiago o Chile durante dos semanas".

En cuanto a lo que está sucediendo en Medio Oriente, donde está viviendo el mediocampista, expresó: "Se paró la liga el 15 de marzo y dijeron que será por un mes. Yo creo que se va a extender una semana más, porque hace dos días se cerró todo: los mall, las playas, las discos, pubs y todo eso".

Finalmente, también quiso hablar sobre la partida de Mario Salas de los albos: "Su partida me dio mucha tristeza. Como dije, él fue una persona que me ayudó mucho para tomar confianza de hacer lo que realmente me gusta, rematar, jugar de área a área".