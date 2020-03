A 22 años del "Chino" Ríos 1° del mundo: 5 hitos en su carrera que lo llevaron a lo más alto del tenis

Hace poco más de dos décadas, un chileno hizo historia en Miami. Marcelo Ríos derrotaba al experimentado Andre Agassi en tres parciales, con lo que alcanzaba por primera vez en su carrera, el primer puesto del Ranking ATP. Aquí, cinco hitos que marcaron el camino del tenista nacional a la gloria.

Rios inició su “época dorada” en el circuito en 1996. Desde ahí el chileno comenzó a subir paulatinamente desde el puesto 25 del Ranking ATP hasta el histórico número 1. Todo principalmente a las semifinales de los Master 1.000 de Indian Wells, Montecarlo, Hamburgo y Canadá ese año. Luego, en 1997 logró el título en Montecarlo y llegó a la final en Roma, además de alcanzar los cuartos de final en Australia y el US Open, sus mejores resultados en Grand Slam hasta ese momento. Todos esos logros llevaron al “Chino” a ser top ten en mayo de 1996, salvo algunas semanas durante el final de ese año y mediados del 97.

El año 1998 comenzó con el pie derecho para Marcelo Ríos. El tenista chileno inició el ranking del año como top ten y, tras el triunfo en Auckland subió al puesto 8, ideal para comenzar el Australia Open. Ahí el “Chino” logró su mejor campaña en un Grand Slam, después de derrotar a Grant Stafford, Thomas Enqvist, Andrew Ilie, Lionel Roux, Alberto Berasategui y Nicolas Escudé. Llegó a la final, donde cayó con Petr Korda (7º en la época) por un triple 6-2, logrando su mejor resultado en uno de los cuatro torneos más importante del circuito y quedando como 5º del mundo. Con el tiempo Korda dio positivo en Wimbledon ese mismo año y se supo que jugó en Australia con altos niveles de nandrolona en la sangre, por lo que Ríos solicitó a la ITF que sea nombrado ganador de ese torneo.

El 15 de marzo de 1998, el "Chino" quedó ad portas de conseguir algo nunca antes alcanzado por un latinoamericano, llegar a lo más alto del ranking ATP. El nacido en Vitacura se hizo con el título de Indian Wells, con lo que subió hasta el 3° puesto del escalafón mundial. En aquel torneo, Ríos mantuvo una forma increíble, derrotando a Nicolas Kiefer (6-4 y 6-3), Petr Korda (6-4 y 6-2), vengándose de lo que fue la final del Abierto de Australia, Jan-Michael Gambill (7-6 (3) y 6-3) y a Greg Rusedski (6-3, (15) 6-7 y 7-6 (4). De esta manera, el tenista nacional quedó a un paso de convertirse en el nuevo número uno del mundo, a lo cual podría optar consiguiendo un buen resultado en el Masters 1.000 de Miami.

Marcelo Rios was unstoppable in the Indian Wells '98 final… pic.twitter.com/QthaK3t59H

La gloria máxima llegó en Miami, finalmente. Ríos consiguió algo que muy pocos tenistas han logrado, que es quedarse con los títulos de Indian Wells y del torneo jugado en Key Biscayne en la misma temporada. En el camino hacia la corona, el zurdo debió enfrentar a difíciles escollos, como Tommy Haas (6-4 y 6-3), Goran Ivanisevic (6-2 y 6-3), Thomas Enqvist (6-3, 2-0 y retiro) y Tim Henmann (6-2, 4-6 y 6-0). En la final, el chileno debió enfrentar al ex número uno del mundo, Andre Agassi. Ahí, el "Chino" consiguió el triunfo más importante de su carrera, al derrotar por 7-5, 6-3 y 6-4 al "Kid de Las Vegas", con lo que alcanzó la cima del ranking mundial, en lo que es el hito más grande en la historia del deporte chileno.

Los días como número uno del mundo no le duraron mucho al "Chino". De hecho, estuvo cuatro semanas en la cima del escalafón mundial, hasta que no logró defender el título del Masters 1.000 de Montecarlo por una lesión que contrajo defendiendo a Chile por Copa Davis, donde derrotó al argentino Hernán Gumy. Sin embargo, ese mismo año recuperó el primer puesto el 10 de agosto, donde se mantuvo durante otras dos semanas más, hasta que Pete Sampras lo desplazó para cerrar el año como 1° del mundo, nuevamente.

Complete the Sunshine Double ✅

Become No.1 for the first time ✅#OTD in 1998, Marcelo Rios made history in Miami…🇨🇱 pic.twitter.com/NSyGvWnQSu

— Tennis TV (@TennisTV) March 29, 2020