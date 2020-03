Alexis Sánchez es incluido en la lista de "cortados" de Manchester United para "hacer caja"

Siempre guardando las proporciones a lo que ocurre con la pandemia del coronavirus a nivel mundial, el delantero Alexis Sánchez vive momentos de mucha tensión laboral durante su cuarentena en Italia.

El chileno no alcanzó a demostrar sus mejores condiciones durante su préstamo de una temporada con el Inter de Milán y deberá volver a Manchester United en junio, una vez que finalice la cesión con los lombardos a fines de ese mes.

Bajo ese escenario, la prensa inglesa ha pronosticado varios escenarios de lo que puede pasar con el tocopillano, pero el más mencionado es que sus días en los Diablos Rojos están contados. Por ejemplo, según afirma Daily Mirror esta jornada, Alexis está dentro de la lista de cinco jugadores "cortados" que tendrá el ratificado técnico Ole Gunnar Solskjaer para la próxima temporada en Europa.

Específicamente sobre el seleccionado chileno, el medio afirma que "no es una sorpresa su salida ya que no está en el pensamiento a largo plazo del club". "Sánchez se unió al Inter a préstamo la temporada pasada, y aunque informes contradictorios han sugerido que deberá regresar a Old Trafford, el club se quiere desprender del chileno, que ha demostrado ser un fracaso enormemente caro desde que llegó al club", agrega la publicación.

Además de Maravilla, en la lista negra del DT del United para generar recursos de cara al próximo torneo también estarían; David De Gea, Jesse Lingard, Paul Pogba y el argentino Marcos Rojo.