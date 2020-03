Benzema destruía a Giroud en emisión en vivo hasta que... un histórico mundial se "coló" a la transmisión

La cuarentena total por la pandemia en coronavirus ha hecho que varias de las estrellas mundiales del fútbol se abran en redes sociales y el caso del delantero francés Karim Benzema no es la excepción.

El atacante del Real Madrid realizó una transmisión en vivo a través de Instagram donde respondía preguntas de todos sus fanáticos alrededor del planeta y todo iba bien hasta que alguien le pidió que se comparara con su compatriota Olivier Giroud.

"No se confundan. No se puede comparar un Fórmula 1 y un karting. Y yo sé que soy un Fórmula 1", lanzó en contra del ex compañero de Alexis Sánchez en Arsenal.

En medio de esa fuerte crítica contra Giroud, el histórico ex delantero brasileño Ronaldo le pidió ingresar a la transmisión y al agregarlo, Benzema se deshizo en elogios para el Fenómeno, poniéndole encima de su otro compatriota y actual técnico en los merengues, Zinedine Zidane.

"Les estaba contando acá a mis fans que a mí me empezó a gustar el fútbol cuando te vi a vos por televisión. Para mí, eres el mejor de todos. Acá me preguntan por Zizou (Zidane) y también. Pero yo les dije que tú eras el mejor", le lanzó el Gato al Fenómeno.

Ante ese gesto de admiración, Ronaldo respondió diciendo que lo encontraba mejor a él que a Zidane "porque yo jugaba en tu puesto. Te agradezco, te felicito por tu carrera y lo bueno es que todavía te quedan años para seguir logrando cosas en el fútbol". Ambos terminar su conversación con una "Hala Madrid".