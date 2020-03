El plantel de Deportes Iquique aceptó rebajarse el sueldo en medio de la crisis por coronavirus

Deportes Iquique es el segundo club que le rebaja el sueldo a su plantel ante la difícil situación económica que está generando la crisis sanitaria del coronavirus en el fútbol chileno. Los Dragones Celestes se unen así a las medidas tomadas por Unión Española, quien también recortó su billetera.

Tras una reunión entre la dirigencia encabezada por Cesare Rossi y los jugadores, el plantel de los Dragones Celestes aceptó una rebaja voluntaria de un 15% de su salario a partir de abril, pues lo correspondiente a marzo "no se tocó" y ya fue pagado a los futbolistas. Una vez que se normalice la situación, los dirigentes se comprometieron a realizar los reembolsos correspondientes.

"Tuvimos una reunión con los dirigentes la semana pasada. Nos conocemos hace muchos años, así que fue una reunión amistosa, con todo el plantel, donde ellos nos ofrecieron sus puntos. Entendemos que no habrá partidos en todos estos meses, entonces va a ser difícil para ellos porque no va a haber recaudación”, señaló Mauricio Zenteno en conversación con El Gráfico Chile.

El capitán y defensor de los iquiqueños aseguró que "llegamos a un acuerdo amistosamente, como plantel lo hablamos y obviamente el que quería hacerlo lo hizo, y el que no, estaba bien, no era obligación. Entendemos la situación que el país está viviendo. Llegamos a una solución de buena forma y no hubo mayores problemas".

Por su parte, el delantero Matías Donoso, reconoció que por este tiempo no quedará otra que ajustarse el cinturón. "Uno tiene que apretarse y distribuir bien lo que va a entrar de ese sueldo sin ese porcentaje. Estando en casa, casi no hay gastos en locomoción ni bencina, creo que es algo que deberíamos hacer todos, porque ahora lo primero es la salud de todos los chilenos. Ojalá que la situación pase pronto para volver a la normalidad", aseguró el delantero.