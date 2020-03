“Me voy a morir de tristeza”: El conmovedor mensaje de Ricardo Centurión tras la muerte de su novia

Ricardo Centurión vive uno de los momentos más tristes de su vida. Melody Pasini, novia del jugador formado en Racing Club, falleció este domingo tras sufrir un infarto mientras conducía su automóvil.

Por esta razón, el extremo de Vélez Sarsfield utilizó sus redes sociales para enviar un sentido mensaje tras el deceso de su pareja.

"Te voy a amar siempre mi amor. Me voy a morir de tristeza, no es justo. Por qué no me llevaste a mí. Hoy cómo hago para darte el último adiós mi hermosa Melody", escribió "Ricky" en su cuenta de Instagram.

Melody Pasini, de 25 años, murió mientras se dirigía a su domicilio en Banfield, pese a la cuarenta obligatoria que existe en Argentina por el coronavirus.

Pasini fue la pareja de Centurión durante cuatro años y lo acompañó durante sus períodos por Genoa (Italia) y Atlético San Luis (México).

@adrianricardo1993