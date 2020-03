Presidente de Argentina aplica el "Teorema de Gorosito" para tomar las decisiones cruciales para afrontar el coronavirus

Alberto Fernández, presidente de Argentina, es hincha de Argentinos Juniors. A ese equipo dirigió Néstor Raúl Gorosito hace unos años para salvarlo de descender.

El primer mandatario transandino le concedió una entrevista a "Radio con vos". En ella, le consultaron si tenía dudas cuando debía tomar decisiones cruciales para afrontar el coronavirus, ante lo cual respondió con una anécdota futbolera de esa época.

"Cuando Argentinos se jugaba el descenso, el club contrató a Caruso Lombardi. Y a mí, y a los hinchas de Argentinos nos gusta un juego menos especulativo. Jugábamos a tirar centros a Delorte, que era un delantero que habían traído de Olimpo, y no me cerraba. De hecho, dejé de ir a la cancha. Finalmente, luego de Caruso contratan a Pipo Gorosito y el presidente del club me invitó a almorzar con él", introdujo el jefe de Gobierno.

Luego, completó el recuerdo: "Cuando le expliqué a Pipo lo que me pasaba, me dijo algo que lo adopté para siempre. ‘Si hacés las cosas bien, es muy posible que te vaya bien’. Y a partir de ahí lo llamé el teorema de Gorosito y lo aplico en todo".

No es la primera vez que la máxima autoridad argentina recurre a esta enseñanza del ex volante de Universidad Católica. Claro que ahora toma importancia vital, pues la aplica para enfrentar la peor pandemia de los últimos tiempos.