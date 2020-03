¡Con nieve! Roger Federer entrena en el patio de su casa en medio de la cuarentena por el coronavirus

Roger Federer (4° del ranking ATP) muestra avances tras la intervención quirúrgica en su rodilla derecha a finales de febrero.

El ex número uno del mundo está en cuarentena por el coronavirus, sin embargo, no pierde el tiempo y entrena contra un frontón en su casa en Suiza en medio de la nieve.

“Asegurándome de que recuerdo cómo dar golpes con truco”, señaló el helvético en sus redes sociales.

La intención de Roger Federer es retornar para la gira en césped, sin embargo, con la crisis provocada por el Covid-19, aún se desconoce cuándo el circuito volverá a la actividad.

Making sure I still remember how to hit trick shots #TennisAtHome pic.twitter.com/DKDKQTaluY

— Roger Federer (@rogerfederer) March 30, 2020