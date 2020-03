Tomás González deja en vilo su sueño olímpico: "Estoy a la espera de la nueva fecha de Tokio"

Tomás González llegó hace una semana desde Azerbaiyán, en medio de la explosión del coronavirus en nuestro país. Por ello, de inmediato pasó a cuarentena obligada.

Con el anuncio de aislamiento colectivo en siete comunas de la capital, el gimnasta, que vive en Providencia, tendrá que seguir encerrado un buen rato. Por eso, se las ingenia para intentar mantenerse en forma en su casa, pese a que el entrenamiento de su deporte requiere espacio, con la incertidumbre para clasificar a los postergados Juegos Olímpicos de Tokio.

Más allá de que la decisión de aplazar sea la correcta, sobre la opción de que sean tus últimos Juegos Olímpicos, ¿te afecta, para bien o para mal, la postergación?

Yo creo que a todos los deportistas nos afecta, a los que estábamos preparándonos con miras a Tokio 2020. En mi caso, yo estaba preparándome para el Campeonato Panamericano, que da dos cupos por el All Around. Estoy de segundo reserva, a la espera, como muchos de los que estábamos apostando a clasificar ahora en lo último que quedaba, de lo que vayan a decir desde la Federación Internacional con respecto a que concluyan los clasificatorios.

¿Has pensado en dejar de intentarlo, tomando en cuenta que hay que esperar un año más?

No he pensado mucho, estoy a la espera de lo que diga la Federación Internacional y de la nueva fecha de Tokio. Por lo tanto, mientras no tenga información más concreta, no quiero pensar en nada específico. Estoy cumpliendo mi cuarentena, espero que el tema de los contagios pueda bajar, que se puedan tomar todas las medidas.

¿Has podido seguir entrenando?

No he podido, porque estoy en cuarentena. Estuve en Azerbaiyán compitiendo, por lo tanto, llegué justo cuando ya estaba implementada la cuarentena obligada para todos los chilenos que volvieran. Estoy acá hace una semana y me quedaba otra más, pero vivo en Providencia y decretaron ésta que corre desde hoy, así que estaré aquí, intentando mantenerme físicamente lo mejor que pueda. Pero tranquilo, porque por lo menos se están tomando las medidas. Espero que pronto decreten la cuarentena nacional.

Tomás entrenando con lo que tiene en su casa / Gentileza

¿Esta detención obligada te ayudará a moderar el desgaste físico de esta temporada?

Yo creo que es una ayuda, el tema es que en el alto rendimiento no conviene parar mucho, porque el cuerpo se adapta al entrenamiento, pero también al sedentarismo. Por lo tanto, todos los deportistas estamos intentando mantener nuestra forma física desde nuestras casas, pero en la gimnasia es difícil, porque utilizamos aparatos y es muy específico el trabajo. Por lo menos, los calendarios internacionales están cancelando varias competencias y eso da tiempo para cuando podamos retomar los entrenamientos reales.