División entre los clubes de Primera por tema "rebaja de sueldos": los "grandes" la plantean sin reembolso

Unión Española fue el primer club chileno que tocó el delicado tema de los sueldos de los futbolistas durante la pandemia del coronavirus. El gerente general de los hispanos, Luis Baquedano, avisó en diálogo con La Tercera que habrá una reducción temporal de los salarios, pero que estos montos se reintegrarán cuando se normalicen los flujos de caja.

El Sifup manifestó su disconformidad a través de su cuenta de Twitter. “Sin sustento legal, tampoco ético, nos parece inaceptable que Unión Española anuncie la rebaja en las remuneraciones de sus jugadores correspondientes a marzo, ya que el plantel ha seguido trabajando mediante instrucciones y pautas al pie de la letra”, publicó en un tuit inicial, para luego complementar que “si acuerdan la devolución de ese dinero más adelante, es deber del club dejarlo por escrito, de lo contrario exigiremos sanción por no cumplimiento de obligaciones”.

Lo cierto es que la moción del cuadro de Independencia es compartida por otras instituciones. Cesare Rossi, presidente de Deportes Iquique, explica a este medio que “marzo no se va a tocar. Lo que sí, llegamos a un arreglo con el plantel de que a futuro va a haber una rebaja pequeña, de máximo un 15 por ciento, que se va a hacer solamente con los que puedan, de mutuo acuerdo. Después, ese dinero se va a reembolsar cuando vuelva todo a la normalidad”.

En Audax Italiano también advierten que habrá que tomar medidas salariales si este escenario se extiende en el tiempo. “La situación financiera es muy compleja. No tenemos nada resuelto, pero lo vamos a analizar”, anticipa Lorenzo Antillo, timonel de los floridanos.

Desde Huachipato cuentan que por ahora tienen margen. "Nosotros les estamos pagando íntegramente a todos. No despediremos a nadie y hemos realizado esfuerzos enormes para anticipar los pagos a nuestros proveedores antes de cerrar. No tendremos problema hasta abril, por lo menos", indican desde la gerencia de los “Acereros”, agregando respecto a una posible reducción que "no es algo que estemos analizando, lo haremos cuando sea el momento, pero no creo que tengamos que tomar una medida así mientras mantengamos los ingresos".

El espinudo tema fue tratado ayer en un Consejo de Presidentes virtual. Pese a que no había una tabla de tópicos a revisar, éste se tomó buena parte de la reunión, aunque no se llegó a un mandato general, más allá de que varios clubes pedían que la ANFP los respaldara para bajar los sueldos en forma conjunta.

La postura más radical fue la de los equipos denominados "grandes", quienes plantearon rebajas sin reembolsos. Dadas las diferentes posiciones, el organismo de Quilín se limitará a la emisión de un comunicado pidiendo la colaboración de los distintos involucrados, sin una orden oficial.

Por el momento, cada institución elegirá su propio camino para afrontar esta nueva crisis. La Unión, hasta ahora, no hace la fuerza.