Lucas Barrios y su salida de Colo Colo en 2018: "No me sentí cómodo en ese momento"

El 2018 parece que era el año. Lucas Barrios volvió a Colo Colo como un ídolo, todo por lo que había hecho en el pasado en la tienda alba. Sin embargo, y tal como ya se ha repetido en otras oportunidades, las segundas partes no son buenas, y el regreso del argentino nacionalizado paraguayo lo confirmó.

Pasado poco más de un año desde su salida del conjunto de Pedrero, el seleccionado charrúa comentó lo que fue su segundo paso por el Estadio Monumental: "Yo dije que las cosas que viví, las dejo en el vestuario. Yo no me sentí cómodo en ese momento en Colo Colo".

En conversación con CDF, el delantero hizo referencia a lo que salía en la prensa sobre su sueldo, donde se criticó lo alto de sus peticiones económicas: "Los medios hablaban de mi salario, de que era un jugador caro y la verdad que yo nunca fuir por dinero".

Por otra parte, "La Pantera" también recordó lo que había sido su primera salida de los albos: "En una transferencia mía al Dortmund, se me quedó debiendo dinero y lo terminé donando, eso la gente no lo sabe. Nunca hice un reclamo, porque le tengo cariño al club, que es un equipo que me llevó a ser lo que soy".

Finalmente, Barrios cerró la conversación argumentando que su salida se dio porque "no era el mismo Colo Colo de antes y yo le demostré a la gente que no me iba a quedar por un contrato, sino por creer en lo que yo aprendí estando afuera. Pero el cariño con los hinchas y el sentimiento hacia el club es muy grande".