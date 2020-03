Marcelo Espina y la detención por el coronavirus: "La ANFP debe definir hasta antes de qué fecha no volvemos"

La detención del fútbol chileno producto de la pandemia mundial del coronavirus afectó la planificación de los distintos clubes. Aunque Marcelo Espina comenzó aclarando en conversación con El Gráfico Chile que "lo que nos preocupa ahora es que todos nos cuidemos, acatemos lo que los especialistas y las autoridades nos piden para detener el avance del covid-19", aún así le hizo una petición a la ANFP.

Para el director deportivo de Colo Colo "lo mejor para una buena organización sería que definan, al menos, hasta antes de qué fecha no volvemos, de la misma manera que lo hizo la Conmebol. De esa manera podríamos coordinarnos y planificar mejor".

Es que el "Cabezón" compara con lo que hizo el ente rector del fútbol sudamericano con respecto a la Copa Libertadores. "Hoy lo único que tenemos claro es que, en principio, el partido con Peñarol por Libertadores se jugaría la semana del 5 mayo y no antes", dijo Espina, pero aclaró que "esto varía día a día y nos tendremos que ir adaptando".

Por lo mismo, detuvieron la búsqueda de entrenador y aclaró que "tener un entrenador interino o definitivo no cambia en nada este escenario".

Sobre si la detención del Campeonato Nacional les afecta o beneficia, Espina fue enfático que "lo que menos debería preocuparnos ahora es eso. Lo importante es cuidarnos y se solucione lo antes posible".

Lo que sí, no mostró preferencia en retomar el torneo local con el Superclásico con Universidad de Chile o con el partido pendiente con Santiago Wanderers, ya que "jugaremos con quien la ANFP decida que debemos jugar. Ese no es un tema que nos preocupe" y agregó que, si bien manejan distintos escenarios, "el ritmo se retoma con partidos oficiales, no con amistosos".