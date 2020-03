Marcelo Espina: "Alfaro nunca fue y Heinze no es lo que necesita Colo Colo”

La pandemia del coronavirus puso en alto el fútbol chileno y, también, la búsqueda del nuevo entrenador de Colo Colo. Marcelo Espina, director deportivo de los "albos" reconoció que "hemos decidido posponer la búsqueda de entrenador mientras por razones sanitarias no podamos ir a trabajar y retomar cierta normalidad", aunque aclaró que "nos da más plazo para analizar mejor quién puede ser el entrenador".

En ese contexto el "Cabezón" conversó con El Gráfico Chile desde su casa vía WhatsApp, para respetar la cuarentena, ya que “hay que ser responsable y quedarnos en casa para volver pronto a la normalidad". Y comienza aclarando que "no hay nadie ni primero, ni segundo, ni tercero en la lista, porque no hubo, ni hay negociaciones. Con el único que negociamos fue con Luiz Felipe Scolari".

¿Fue un error cómo se gestionó lo de Scolari?

Ante tanta especulación lo que quisimos fue ser transparentes y quizás no salió como esperábamos, pero nos sirve como experiencia.

Un medio dio por contratado a Gustavo Alfaro y desde Colo Colo lo desmintieron ¿Ese tipo de especulaciones?

No sé por qué se dan esas cosas, no entiendo que un medio que se dice serio publique cosas que no son ciertas y donde ni siquiera se toman la molestia de confirmar con uno. En este momento no hay nada firmado con nadie y no hubo tampoco negociación con nadie, solo con Scolari.

¿Le molestan esas especulaciones?

Tampoco puedo salir a desmentir todo lo que dicen, estaría todo el día en eso. Imagínate solo los últimos casos: lo de Alfaro nunca fue ni es; a (Gabriel) Heinze lo considero un entrenador extraordinario, que personalmente me gusta muchísimo, pero a su vez, creemos que no es el entrenador que ahora necesitamos y por eso nunca conversamos con él; el "Chaco" (Juan Manuel Insaurralde) acaba de renovar contrato, juega y rinde siempre y es uno de los capitanes, y por ahí hablan de que se va en junio. Mira de lo (Martín) Lasarte, eso suma a generar mitos.

Así como Lasarte, ¿Han habido muchos rechazos a la banca?

En esto del entrenador quiero ser muy claro. Nunca hemos barajado más de cinco o seis nombres, todos con un perfil muy parecido. Todo el resto fue y es especulación de la prensa o de los intereses de los representantes que hacen su juego.

¿Cómo lo dejó la salida de Salas? Usted fue uno de los que siempre le entregó apoyo

Me afectó en lo personal porque lo considero amigo, nos conocemos hace 25 años. Pero desde el primer día ambos sabíamos que lo laboral va por un lado y la amistad por otro.

¿Existe la opción de aguantar a Gualberto Jara hasta junio cuando se abra el mercado?

Estamos contentos con el cuerpo técnico y estamos muy agradecidos de la disposición de Gualberto y de todo su equipo, que seguirán a cargo del plantel mientras sea necesario.

¿Cómo es su relación con Harold? Él también maneja muchos nombres

Nos complementamos muy bien. De hecho, tenemos un grupo donde estamos con el presidente Aníbal Mosa, donde hablamos desde las 8:00 hasta las 21:00. Me ha sorprendido gratamente que, después de su cargo en el fútbol nacional, sea tan generoso con sus ideas y experiencias y, al mismo tiempo, esté constantemente consultándome cosas y mi visión de los temas que nos tocan. Pero cada uno mantien su rol.

¿Quedó conforme con el plantel? Muchos decían que fue el equipo que mejor se reforzó, aunque los resultados no los acompañaron

Sí, estamos muy conformes. Recién llevamos siete fechas, que son el 20% del torneo local, dos fechas de Copa Libertadores donde ganamos uno y perdimos otro y todos los equipos del grupo estamos iguales. Y no hay que olvidarse que salimos campeones de Copa Chile, ganándole a la Católica y la U en la final.

¿Faltó un central? Estuvo lo de Nicolás Díaz, pero no se cerró, después se lesionó Barroso

Quisimos a “Nico" Díaz, es cierto, pero fue como una idea de proyección, porque es un futbolista joven. Lo de Barroso pasó ahora y seguirán pasando cosas con otros futbolistas como sucede siempre mientras los jugadores jueguen y, por último, ya está recuperado Matias Zaldivia.