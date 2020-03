Marcelo Espina y la negativa de Martín Lasarte en Colo Colo: "Jamás mencionó los temas deportivos que dice ahora"

La búsqueda de un nuevo director técnico en Colo Colo se detuvo mientras duren las medidas sanitarias por el coronavirus y Marcelo Espina en conversación con El Gráfico Chile señaló que "eso nos da más plazo para analizar mejor quién puede ser el entrenador".

Si bien el "Cabezón" dijo que solo han negociado con Luiz Felipe Scolari, también reconoció contactos con Martín Lasarte, quien se negó por temas personales, pero criticó que "jamás mencionó los temas deportivos que dice ahora".

El uruguayo dijo en conversación con el medio catalán Mundo Deportivo que rechazó a los "albos" porque "el campeonato estaba ya recorrido, la plantilla elegida y yo pensaba que había que hacer una serie de cambios". Además, el ex estratega de Universidad Católica y Universidad de Chile agregó que "no era el momento, porque no tienes margen para hacer modificaciones ahora, estaban en plena Copa Libertadores".

Algo que Espina desmintió. "Me sorprenden mucho sus declaraciones. Personalmente lo llamé y le mandé un par de chats que nunca respondió. Como no me atendía las llamadas y no me respondía los mensajes, le pedí a Harold (Mayne-Nicholls) que le escriba a ver si le contestaba", comenzó contando.

"Por chat le dice a Harold que por motivos familiares no podía alejarse de Uruguay. Eso lo dejó por escrito. Si hubiese tenido algún cuestionamiento futbolístico, con el que tiene que hablar es conmigo y a mí nunca me contestó", cerró el director deportivo del "Cacique".