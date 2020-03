El dramático relato de Pepe Reina enfermo de coronavirus: "Me asusté cuando me faltó el aire por 25 minutos"

El arquero español del Aston Villa, Pepe Reina, sigue recuperándose en su cuarentena tras dar positivo por coronavirus hace unos días. Eso sí, el campeón del mundo en Sudáfrica 2010 reconoció que pasó un tremendo susto por culpa del covid-19.

"Los primeros seis u ocho días los pasé encerrado en una habitación. Me aislé después de experimentar los primeros síntomas del virus. Fiebre, tos seca, un dolor de cabeza que nunca me dejó, esa sensación de agotamiento", expresó el arquero al Corriere dello Sport.

La situación empeoró cuando en un momento, según el propio Reina, "durante veinticinco minutos me faltó el aire, era como si mi garganta se hubiera estrechado repentinamente y el aire no pudiera pasar. Me asusté".

El portero de 37 años vive junto a su esposa, hijos y suegros en Birmingham y por estos días sigue cumpliendo con una estrecha y cuidadosa cuarentena.