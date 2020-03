El representante de Lautaro Martínez y los rumores del mercado: "A él no lo mueve nada"

Lautaro Martínez se ha convertido sin duda en la gran joya del mercado de pases del fútbol europeo. El delantero argentino es la figura del Inter de Milán y Barcelona ha pujado para llevárselo en junio.

El valor de su pase está avaluado en 111 millones de euros, y el conjunto catalán sigue manejando opciones para quedarse con la carta del ex atacante de Racing, entre ellas ofrecer a Arturo Vidal como trueque.

Sin embargo, el representante del trasandino, Alberto Yagué, aseguró que el futbolista no se inquieta mucho ante los rumores. "Es algo soñado que sea el jugador del mercado. Es de esos chicos que, lo puede estar buscando el Barcelona, Real Madrid, Chelsea, y él como si nada", aseguró a radio AM 1030 de Argentina.

"Yo me volvería loco. Es merecido. Es un chico que la peleó, como todos. Tuvo la suerte de encontrar el camino, explotar sus condiciones, de ir aprendiendo, mejorando las cosas que tenía que mejorar", sostuvo el agente.

"No lo mueve nada. Él nunca te llama. Nada. Está enfocado donde está, en su laburo. Se entrena, se cuida. No está esperando nada. Él quiere jugar y hacer goles", agregó.

Respecto al interés concreto de Barcelona, Yagué aseguró que “existe el comentario, existe en el ambiente del fútbol. También nos hemos juntado con mucha gente, hemos charlado, pero nada más. Por todas las cosas, no sólo por el tema contractual de Lautaro. Llamar, te llaman. Más allá de que no son gente directa del club. No hay nada formal ni nada serio".