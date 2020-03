El ex portero turco Rustu Recber en estado crítico a causa del coronavirus

El ex portero turco, Rustu Recber, de 46 años, sigue hospitalizado a causa del coronavirus y según fuentes cercanas su estado ha empeorado en las últimas horas.

Según el diario turco Miliiyet, el ex arquero del Barcelona fue contagiado por su esposa, Isil, quien habría violado las normas de cuarentena tras volver de un viaje desde Estados Unidos.

Isil Recber no estuvo catorce días en cuarentena al regresar, sino que habría salido al salón de belleza donde trabaja. Pese a ello, la esposa del ex futbolista se defendió en redes sociales.

"No me importan este linchamiento mientras Rustu se recupere. Mi examen fue negativo, al igual que el de mis hijos. Él está en el hospital y no se nos permite verlo. Esta es la parte más difícil, no poder estar con él”, afirmó Isis en un video en Instagram.