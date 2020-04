Carlos Tevez, "El Jugador del Pueblo" argentino: "Los barrios pobres es donde más se contagia, acá no hay camisetas"

Cualquiera que haya visto en Netflix la serie "Apache: La vida de Carlos Tevez", conoció la dura realidad que le tocó enfrentar al futbolista de Boca Juniors durante su infancia.

"El Jugador del Pueblo", como es apodado el argentino, le concedió una entrevista al popular entrevistador Alejandro Fantino, para América TV, donde compartió sus opiniones respecto al coronavirus.

"Los barrios pobres es donde más se contagia", arrancó el ídolo de los "Xeneizes", agregando que "acá no hay camisetas. Hay que estar. No importa la clase social. Hay que hacer entender a los vivos que estamos jugando con el sentimiento y la vida de la gente. No se puede especular con los precios cuando la gente no tiene plata. Hoy estoy en otra situación. Yo pasé esos momentos".

El delantero también se refirió a los principales grupos de riesgo del covid-19: "Es más por nuestros abuelos, padres. Más miedos por ellos, por nuestros hijos que vienen. En esta mediana edad, es más ése el miedo. Ellos tienen las defensas más bajas. Puede atacarlos y hacerles mal".

El ex Manchester United y City hizo un llamado a la humanidad entera. "Ojalá que el mundo sea más solidario. Nos estamos dando cuenta de que somos todos iguales. Nos golpea a todos, más a los abuelos, sea en Argentina o Estados Unidos. Si te toca, te lleva. Ojalá sea para bien y que crezcamos como sociedad, y que el día de mañana esto haya cambiado el mundo para bien. Este virus nos enseña eso", cerró.