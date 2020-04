Dybala a Cristiano Ronaldo: "Le dije que en Argentina lo odiábamos un poco... se rió"

Paulo Dybala es uno de los tantos futbolistas contagiados con el coronavirus. En medio de su recuperación, le concedió una entrevista a AFA Play.

En ella, se refirió a su relación con Cristiano Ronaldo. Tuvo palabras de elogio para el astro portugués, más allá del fútbol.

"A nivel personal, me sorprendió para bien. Cuando él llegó a Juventus había mucha expectativa porque en la Champions habíamos quedado afuera justo contra el Real Madrid y había habido varias discusiones durante el partido, incluso con él. Pero la verdad es que nos encontramos con otra cosa", arrancó contando la "Joya". "Es un excelente tipo, muy amigable adentro y afuera del vestuario, que siempre está dispuesto a hablar y a escuchar también, algo que me sorprendió porque a veces, cuando son figuras tan importantes, no son así”, complementó.

El cordobés también contó una anécdota con "CR7". "Uno lo ve así medio canchero o agrandado y una vez que estábamos viajando, me senté al lado de él y le dije que en Argentina lo odiábamos un poco por su figura, por cómo camina…”. ¿Qué dijo Cristiano? “Se rió y me dijo que estaba acostumbrado a que lo critiquen por esas cosas, pero él era así”, agregó.