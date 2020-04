Ariel Holan y su visión de la pandemia: "Va a haber un cambio en la humanidad, el fútbol no va a ser la excepción"

Ariel Holan ofreció una teleconferencia, en estos días de coronavirus. El DT de Universidad Católica comentó la pandemia y sus derivados, como las prácticas personales y las rebajas de sueldos.

Primero, entregó su mirada general de esta crisis. "El mundo va a cambiar, fíjate cómo nos comunicamos, tantas veces que renegamos de la tecnología y así estamos. Va a haber un cambio en la humanidad a partir de esto. El fútbol no va a ser la excepción", vaticinó el argentino.

Respecto al trabajo físico del plantel, el transandino explicó cómo lo están haciendo. "Los jugadores tienen un plan individual que están llevando a cabo, con equipos que arrendó el club. Ahora haremos una nueva fase con tareas específicas, pero aún no sabemos cuándo terminará esto", indicó.

Como de cosumbre, el técnico no esquivó ningún tema y se refirió a las reducciones de salarios. "Nos han dado la tranquilidad a todos, por el momento no va a haber ningún tipo de modificación a lo que cada uno acordó con la institución. Lógicamente se hace camino al andar y nadie puede aventurar lo que va a ocurrir", contó el ex Independiente.

Por último, en algo estrictamente futbolístico, comentó la posible partida de Benjamín Kuscevic. "Tanto él como otros futbolistas van a ser requeridos por otras instituciones a final de año", avisó.